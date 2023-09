Aluvión de aplausos por el gesto de esta joven con una mujer maltratada: "Más personas así"

La usuaria de TikTok @mariaunascroquetitas ha publicado un vídeo relatando el delicado momento que ha vivido con una mujer que había sido maltratada por su pareja.

"Me he metido en un polígono que está en obras y me he encontrado a una señora en la parte baja caminando por dentro de la rotonda. Está cerrada, pero conecta con la autovía, así que sí transitan coches y es peligroso", ha empezado explicando.

Como le preocupaba que le pudiera pasar algo, se ha quedado mirándola y ella se ha dirigido hacia donde estaba para esto: "Me dice 'Cariño, necesito llegar a casa'. Y he dicho vale, necesito más datos".

Mientras decidían qué medio de transporte podría coger, la joven le ha ofrecido agua y le ha contestado que no sabía si iba a poder beber: "Llevaba un gorro de paja. Se ha levantado el sombrero y me ha enseñado la boca partida".

Según ha contado, tenía esa parte de la cara rota y estaba llena de sangre: "Le cojo la mano, le pregunto por lo que le ha pasado porque me he asustado y me dice que su novio le ha pegado".

Al sugerirle ir a denunciar a la comisaria, la mujer le ha asegurado, enseñándole el documento, que ya lo había hecho y que solo quería llegar a su casa.

Tras andar un poco hacia el metro más cercano, la víctima ha empezado a apretar más fuerte su mano y ha terminado desahogándose con ella y soltando "todo lo que tenía dentro".

"Yo la he abrazado y me ha empezado a pedir perdón. Le he dicho que no se tenía que sentir culpable porque la víctima es ella. Dice que es que iba borracho y se ha enfadado (...) Le he dicho que nunca hay contexto suficiente para justificar eso", ha continuado dialogando.

Después de haber confesado que sentía miedo por si se lo encontraba, la tiktoker le ha tranquilizado y han esperado el tren junto a otra pareja que estaba en la estación.

La joven ha reiterado que solo la señora es la víctima y que el problema es que "seguramente, por el patrón habitual, él le convenza de alguna manera de que la culpa ha sido de ella o que ha sido algo puntual por ir borracho".

Para terminar, ha señalado que este tipo de personas "son una mierda" y que todavía está "procesando" todo lo que le ha ocurrido.