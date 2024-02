Aluvión de críticas a María Hervás tras dar su opinión sobre la frase: "A las mujeres nos matan"

La actriz María Hervás, que presenta en los últimos días la serie El Inmortal, que se estrena el 22 de febrero en Movistar Plus+, ha provocado una oleada de críticas por una frase que ha pronunciado cuando hablaba sobre feminismo.

En una entrevista en Europa Press, Hervás ha criticado la situación de crispación que se vive en la actualidad que "está convirtiendo [todo] en una lucha de la mujer contra el hombre".

"Hay un ambiente muy crispado en el que se está convirtiendo [todo] en una lucha de la mujer contra el hombre y de la cual tenemos que salir de inmediato porque no nos está llevando a ningún buen lugar. Esto es la humanidad y en ella cabemos todos, es de todos", ha defendido.

Y ha sido entonces cuando ha pronunciado las palabras más polémicas: "Eso que se dice de 'es que nos matan', que es ahora lo más feminista... Yo soy mujer y cuando lo escucho me siento agredida porque pienso en mi padre, que no ha matado un mosquito en su vida. ¿Quién nos mata? Porque a mí no me está matando nadie. O eso de 'Es que los hombres...' ¿Qué hombres? Algunos. Creo que hay que medir las palabras, las acciones, los comentarios para que la cosa no se crispe, sino unirnos todos más".

"Yo puedo decir que prácticamente no he tenido ninguna situación incómoda, no sé si ha sido una excepción. Es decir, ¿he tenido situaciones incómodas con hombres? Sí, pero es algo que me ha pasado en mi vida. No creo que se dé más de la cuenta necesariamente en el mundo del cine", ha insistido.

Dicho eso, ha proseguido: "Estamos en un momento histórico en el que aplicamos más conciencia, porque la humanidad se había ido hacia un lugar en el que el sitio en el que quedaba la mujer era muy injusto, fundamentalmente. Porque no se nos aplicaba el mismo rasero que al hombre".

Esas palabras han provocado reacciones como estas: