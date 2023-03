Ana Milán cuenta qué pasó realmente con las críticas a su hijo por seguir a Vox: "Nadie se preocupó por saber la verdad"

La actriz Ana Milán ha contado la verdad sobre la polémica que surgió hace tres años, cuando su hijo de 18 años recibió una oleada de críticas en las redes sociales por seguir a Vox en su perfil de Instagram.

Ahora, la actriz ha subrayado en una entrevista en Buenismo Bien, de la Cadena Ser, los peligros de las redes sociales, poniendo como ejemplo aquel caso: "Los que tenéis Twitter lo que tenéis hacer es marcharos porque es la manera de, los que tenemos una ligera influencia, decir a los otros: yo no voy a participar en este campo de minas donde le saltan seres humanos".

Milán ha lamentado que en aquella polémica "nadie se preocupó en saber la verdad" y simplemente la gente se limitó a gritar: "¡Sigue a Vox!".

"¡Pero mi hijo qué a va seguir a Vox, si tenía 17 años! Y por consejo mío le dije: 'Sigue a todos lo partidos políticos y entérate de quñe van para que después... No tenía ni puñetera idea de nada", ha relatado.

"Además, no quiero contarlo, pero hubo una chavala que le echó los trastos y que mi hijo pasó de ella porque tenía novia en su momento y entonces decidió pum. Nadie preguntó, nadie. Recuerdo a un tipo que puso: 'He visto que Ana Milán era trending topic y he entrado con la esperanza de que fuera porque estuviera muerta", ha recordado.

"Entonces le escribí y le dije: '¿De verdad? Párate a pensarlo un momento. ¿Tú de verdad deseas que estuviera muerta? ¿De verdad? Si es imposible, ¿qué estás diciendo? Le escribí por privado y le dije: 'Esta última parte la voy a hacer en privado para no humillarte'. Porque soy una persona que da igual lo que busquéis, nunca veréis una humillación por mi parte. Os pongo 100 euros delante de la mesa por cada mensaje en redes que digas: aquí humillaste a no sé quien", ha proseguido.

"Y le dije: lo peor de todo es que tú no tienes cojones a decírmelo a mí a la cara. A esa no me contestó porque no los tiene", ha subrayado antes de rematar: "Pero es más: ¿Y si lo hubiera sido? ¿Qué hago? ¿Mato al niño porque me ha salido gilipollas? Vienes tú a decirme que ojalá estemos muertos. ¿Pero qué estamos admitiendo?".