Ana Morgade responde a Alfonso Guerra por esto en 'El Hormiguero': no ha dicho nada y lo ha dicho todo

El socialisa y exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha estado este miércoles en El Hormiguero, el programa de Antena 3 presentado por Pablo Motos.

Durante la entrevista, ha opinado acerca del trabajo de los humoristas soltando un polémico comentario que ha sido foco de todo tipo de críticas en redes sociales.

"Me dan mucha pena porque ya no pueden hablar de nada. Antes había (chistes) de homosexuales, de enanos y de todo. Ahora no", dijo con el apoyo verbal del entrevistador.

Por su parte, la humorista Ana Morgade ha compartido las declaraciones en su cuenta de X (@ana_morgade) con esta escueta, pero jocosa, frase: "Esto va directo a mi show".

De hecho, muchos ahora esperan impacientes a que la cómica aluda de manera clara en su espectáculo, tirando de chistes y humor crítico, a las comentadísimas palabras del socialista.