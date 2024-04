Ana Obregón dice que ha "heredado" un bebé y el juez Joaquim Bosch le manda un mensaje demoledor

El juez Joaquim Bosch ha lanzado un demoledor mensaje a Ana Obregón después de que ésta asegurase en Telecinco que ella no ha comprado ningún bebé, sino que lo ha "heredado".

En el programa De Viernes, la presentadora afirmó que antes de morir su hijo Aless Lequio dejó escrito en un papel su deseo.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Aless dice: 'Si a mí algún día me pasa algo yo quiero dejar en este mundo algo mío. Quiero que cojáis las muestras que hay en Nueva York en el laboratorio'. Y lo escribió. Dijo: en caso de que fallezca doy derecho a mis padres de que utilicen este semen para que quede algún hijo o hija mío en la tierra", relató.

De acuerdo con eso, Obregón defendió: "Está ante notario, es decir, yo he heredado, no he comprado un bebé, lo he heredado, es mío",". Y puso un ejemplo llamativo: "Es como cuando un padre se muere y heredas una casa".

Tras todo ello, Bosch ha hecho una importante puntualización: "Las personas no se heredan, porque no hay derecho de propiedad sobre ellas. Las cosas sí pueden ser heredadas".

Y ha rematado: "No se puede tratar a los seres humanos como si fueran cosas".