Andrés Iniesta habla por primera vez sobre el caso Rubiales y es más duro que nunca contra él

El futbolista Andrés Iniesta ha sorprendido a todo el mundo al publicar uno de los mensajes más duros que se han podido ver contra el escandaloso comportamiento que el expresidente de la RFEF Luis Rubiales ha mostrado en los últimos días.

El futbolista de Fuentealbilla ha compartido un extenso mensaje en Twitter en el que no ha dejado duda alguna lo que piensa del polémico beso sin consentimiento que propinó a la futbolista Jenni Hermoso.

"Después de lo que ha pasado esta semana me gustaría transmitir mi tristeza, como persona, como padre de tres hijas, como esposo y como futbolista, ante los acontecimientos que estamos viviendo en nuestro fútbol y alrededor de la selección española femenina", ha señalado en la primera parte del tuit.

Iniesta ha defendido que no se pueden tolerar "actuaciones como las que hemos visto, que han empañado un hito tan grande como ganar un Mundial".

"No me puedo imaginar el sentimiento que deben tener ahora mismo todas las jugadoras de la selección viendo cómo no se está hablando del gran torneo que hicieron y del fantástico fútbol que nos enseñaron a todos", ha justificado.

El futbolista que dio a España su primera copa del mundo ha reconocido que "es una pena que se haya ensuciado una hermosa historia que han construido muchísimas jugadoras a lo largo de tantos años".

"En cambio, hemos tenido que aguantar a un presidente que se ha aferrado a su cargo, que no ha admitido que su comportamiento ha sido inaceptable y que está perjudicando la imagen de nuestro país y nuestro fútbol en todo el mundo", ha sentenciado Iniesta, en uno de los tuits más duros que se le recuerda.