Antonio Lobato, 'trending topic' en España por estos tuits sobre Fernando Alonso

Fernando Alonso ha vuelto a ilusionar a millones de españoles estes viernes en los entrenamientos libres de cara al primer gran premio de Fórmula 1 de la temporada, que se celebrará este domingo en Bahrein.

En Twitter, el piloto asturiano se ha aupado al primer puesto de las tendencias en España donde también se ha colado el periodista Antonio Lobato, especializado en el deporte que hizo grande a Fernando Alonso.

Lobato se ha convertido en el noveno trending topic de España gracias a varios tuits sobre los tiempos del piloto español, que ha marcado el mejor tiempo con una décima sobre Verstappen y Checo Pérez.

"Yo quiero tener los pies en el suelo. Yo no quiero hacer que suba más el souffle. Yo no quiero disparar ka euforia pero… EL ASTON MARTIN VA MUY BIEN", ha dicho al principio de la tarde Lobato.

En otro mensaje ha escrito: " Y no es por los tiempos, ni porque @alo_oficial haya acabado P2 en los Libres 1. Creo que Aston está muy fuerte porque los tiempos salen fácil y al coche se le ve bien en la pista al igual que a Red Bull. El resto, Mercedes, Ferrari, Alpine… tienen muchos más problemas".

Por último, para completar esta primera tanda de tuits ha comentado: "También hay que tener en cuenta que ni Ferrari ni Mercedes han puesto blandos. La cita importante será la de las 16.00 con los libres 2".

La cosa no se ha quedado ahí, poco después ha publicado una foto de José Mota junto un mensaje muy alentador: "Ya sé que no, pero… ¿y si sí?".

Lobato no ha podido contener la euforia y ha escrito en un tuit muy viral: "Oye, no, basta ya, esto no, de ninguna manera, inaceptable, dejadme en paz... Esto es una provocación al poco sentido común que me queda. Dicen que todos los pilotos que acabaron líderes en los primeros FP2 de los últimos años fueron campeones. Váyanse al carajo".