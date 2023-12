Aprovecha que su hermana se ha ido de viaje para usar ropa suya y lo que hay en el armario es tremendo

La usuaria de X @Constingg ha intentado aprovechar que su hermana estaba de viaje para tratar de usar algunas de sus cosas que había dejado en el armario y la sorpresa que se ha terminado llevando es mayúscula.

En lugar de poder coger algunas cosas que había en su habitación, se ha encontrado varios carteles que la han frenado de golpe.

"Constanza: eso es mío, no tuyo. Me fui de viaje, no morí. No uses mi ropa. No te autorizo a retirar ninguna prenda. Conocemos tus antecedentes. No lo hagas. Me voy a enterar y te quedas automáticamente sin regalos", ha señalado en el escrito.

Al comprobar los accesorios que se había dejado en casa, se volvió a encontrar otro cartel. "Tampoco accesorios, menos que menos, vamos (Que te encanta perderlos en sábanas ajenas)", ha añadido.

Pero el control ha llegado hasta a los cajones de su cómoda. con un tercer cartel que ha dejado con la boca abierta a miles de personas: "En serio, ni te pruebes que te encaprichas", ha sentenciado.

La joven lo ha compartido en X y se ha hecho muy viral en pocas horas: "Ahora que mi hermana está de viaje le voy a usar toda la ropa. *Su armario*", ha relatado.

En la red social no deja de compartirse y en poco más de un día ya ha superado los 38.000 me gusta y cientos de comentarios de todo tipo: