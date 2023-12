Lo que lee en un baño público provoca una carcajada inmediata: ojo a la segunda parte

En los baños públicos se puede encontrar de todo. Y si no que se lo digan a la usuaria de X -antes Twitter- @madre_urbanita, quien ha compartido en la red social lo que se ha encontrado escrito en uno de estos servicios: ojo a la segunda parte.

"Lo he visto en un baño público y cuando he leído la segunda parte se me ha escapado una carcajada", ha escrito en la red social, donde la publicación acumula más de 1.000 me gusta. Y ha agregado: "Luego me he quedado un rato para que se hubieran ido las que me habían oído".

Junto a estas palabras ha publicado una fotografía de lo que ha visto. En primer lugar, y en letras más grandes y claras se lee: "Jesús te ama". Sin embargo, debajo de esto y en tono más suave, alguien añadió: "Pues, no se nota".