Una argentina que vive en España revela con qué palabra española está teniendo más problemas

La tiktoker argentina @camivisualmkt, residente en España, ha elaborado un vídeo para la red social china en el que ha hablado de que hay una palabra que se le hace raro emplear aquí porque no está acostumbrada a emplearla así en su país.

"Hay una frase o palabra acá en España que caga la vida siendo argentina. A la Coca-Cola no le dicen coca, le dicen coca a la coca. Se entiende", ha empezado diciendo. Claro, ha explicado que va a un compañero de trabajo y le dice "quieres tomar coca", "te traigo la coca" o "tengo coca" y se sorprende.

"Me quedan mirando con una cara... se cagan de risa y yo quedo como una pelotuda. Pero bueno es gracioso. Cómo se me complica el español de España", ha señalado. Se ha sorprendido además de que se le diga "cola": "Eso me parece raro a mí".