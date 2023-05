Una argentina que vive en España hace una reveladora lista de cosas que existen en su país y aquí no

TikTok ha traído un nuevo género de vídeo que siempre da mucho juego: comparar el país del que uno es con el que vive para hablar de cómo se hacen las cosas en un lugar y en otro.

En este vídeo la tiktoker @agosmenendez, nacida en Argentina y residente en España, ha contado qué cosas echa de menos de su país y qué cosas incluso existen allí y aquí no. De lo primero que hablado es del queso cremoso: "Los que son argentinos me entenderán. El famoso queso cremoso ese que le pones a la pizza para no ponerle mozarella".

Otra de las cosas que no hay en España y en Argentina sí son los deliverys de heladerías: "La típica de llamar un domingo a la heladería y decir 'tráeme un kilo de helado'. Acá no existe. Extraño mucho el helado de Argentina".

Pero lo más llamativo de lo que hay allí y aquí no son los pasacalles, una especie de carteles que cruzan las avenidas donde hay mensajes del estilo: "Si no bloqueas a tu ex no entras más a casa".

"Esto es muy normal que pongan cosas así. También se usa para los cumpleaños y todo pero les juro que hay frases así de bizarras", ha sentenciado.