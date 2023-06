Un argentino que vive en Madrid se da cuenta de lo que muchas veces pasa cuando se llama al telefonillo

El usuario de Tik Tok @manuguija, un argentino que vive en Madrid y que tiene más de 88.000 seguidores al mostrarles cómo es la vida en la capital de España, también enseña curiosidades y detalles que le llama la atención.

En las últimas horas ha publicado un vídeo en el que confiesa que le sorprende que la gente abra la puerta cuando llaman al telefonillo sin preguntar en muchas ocasiones que quién es.

Guija ha puesto varios ejemplos. En el primero llama a un telefonillo y le dice que se ha olvidado las llaves y que se le pueden abrir. Sí, le abren. En el segundo se hace pasar por el cartero y de nuevo le permiten acceder al edificio. Además, en el tercero directamente ni le preguntan.

"Otro edificios tienen la puerta abierta", añade enseñando varios bloques con la puerta abierta.

Además, al final ha hecho una reflexión: "Entiendo que estoy malacostumbrado porque vengo de Argentina y me parece insólito, pero me sorprende un montón que toques el timbre y digas que te has olvidado las llaves o que eres el cartero y te abran la puerta de su casa sin decir quién eres".

"¿Estoy delirando o es una confianza ya extrema?", ha terminado preguntando.