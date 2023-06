Una tiktoker española enseña el producto que se ha puesto de moda en Estados Unidos

La popular tiktoker española residente en Estados Unidos @aquisandrax es famosa por contar a sus más de 2,6 millones de seguidores cómo es su vida en el país americano. A diario publica sus viajes, los restaurantes a los que va a cenar o lo que se compra de ropa, así como también curiosidades que va descubriendo en su día a día.

Hace unas semanas, esta joven mostró a sus seguidores que en Estados Unidos estaban comenzando a llevar unos adhesivos con formas de estrellas, círculos, etc para cubrirse los granos de la cara.

"Son para cuando te sale un grano tapártelo, te van secando el grano y la gente va por la calle con estas cosas", afirmó Sandra, que dudó en si ponerse una de estas pegatinas o no.

"Me parece muy bonitas, pero después de comprármelas me he dado cuenta que me da vergüenza ir con esto por la calle", reconoció la joven, que aunque dudó terminó por ponerse una en un grano que tenía en la barbilla.