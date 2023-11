Arrasa al explicar por qué sus padres le hicieron un favor metiéndola en este tipo de colegio

La usuaria de TikTok Lidia Carmona (@lidiaacarmonaa), una joven que sabe el idioma de signos, ha contado cómo aprendió ella de pequeña gracias a que sus padres la llevaron a un colegio para niños sordos.

"Todo comenzó cuando yo acabé la guardería y me tocaba meterme ya en un colegio

para poder hacer Infantil y Primaria. Entonces mis padres, investigando, dieron con un colegio en mi barrio que era para gente sorda, pero también oyente", indica.

Destaca que fue a un colegio en el que la mayoría de las personas eran oyentes, pero también había un pequeño porcentaje de la clase con personas sordas. "En mi clase era igual que como se ve en la televisión, había siempre dos profesoras o dos profesores, uno que hablaba para los alumnos que escuchaban y otro para los signos", relata.

Como comenta, la persona que signaba iba traduciendo todo lo que hacía la profesora titular.

Entonces ha contado cómo aprendió ella: "En mi colegio a pesar de que hay gente sorda,

no daban clases de lengua de signos, daban extraescolares de lengua de signos a la que la gente no iba. Yo desde pequeña siempre he sido una persona que me quedaba impactada viendo en clase horas y horas y horas a una persona signar, así que hablaba con los niños sordos lo poquito que podía nada más empezar".

Entonces fueron pasando los cursos y llegó un punto en el que lo dominaba y cuando no podía venir una profesora a signar la ponían a ella. "Lo curioso es que yo en mi vida he ido a una clase de lengua de signos. Lo aprendí todo eh viendo a las profesoras signar e intentando hablar y comunicarme con los niños sordos, invitándoles a mis cumpleaños, jugando con ellos en el patio y así", reconoce.