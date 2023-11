Pilar Alegría desvela el motivo que le llevó a contar la historia de su hermana en la panadería

La nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha sido entrevistada en el Hoy por hoy de la Cadena Ser y ha vuelto a hacer un guiño a la panadería de su pueblo, La Zaida.

La dirigente, durante la intervención tras el traspaso de cartera del pasado martes, consiguió sacar una sonrisa a todos los presentes al contar la anécdota de la reacción que tuvo su hermana y su madre cuando les informó que iba a ser ministra del Gobierno.

Olga, su hermana, se encontraba en la panadería Ordovas del municipio en el momento en el que recibió la llamada de Alegría. "Ahí el turno es sagrado. Cuando te toca, te toca, así que me dijo que estaba en la panadería y me colgó", relató la nueva portavoz del Ejecutivo entre las carcajadas de los presentes.

A continuación, contó la reacción que tuvo su madre: "Ella va a cumplir 88 años en enero y, ella muy emocionada y contenta, me dijo que se alegraba mucho, pero que hasta que no saliera Pedro Sánchez en la televisión no lo dijera por si se había equivocado".

Alegría, que llegó a decir que ser ministra es lo mejor que le ha pasado en la vida, confesó que contaba estos golpes de realidad porque es la que a ella le rodea: "Esta realidad es la que a mí siempre ancla fuertemente mis pies a la tierra y nunca me hace olvidar quién soy, de dónde soy y sobre todo, para quién estoy".

Viendo la repercusión que ha tenido la historia tanto a nivel local como a nivel nacional, Alegría ha decidido llevar a su entrevista a la Cadena Ser unas magdalenas de esa panadería y una torta doblada.

Preguntada por lo que le dijeron en la panadería y por si se han hecho populares, la ministra ha sentenciado que "famosos son por lo bien que hacen las cosas" y ha contado que "están locos de contentos".

Sobre su intervención y los motivos por los que se decidió a contar esa anécdota personal, Alegría ha explicado que quería hacer "una intervención explicando lo que se quería hacer y lo que se había hecho", pero se dio cuenta que, además de la gente que la conoce por su trayectoria política, también estaban presentes amigos que querían compartir un día inolvidable.

"Me dije que ahora era el momento para contarlo porque estas cosas no las puedes hacer en una comparecencia parlamentaria, que son más serias y estrictas. Llevaba dos años con el runrún y me dije que era ahora el momento", ha afirmado.