Arrasa con su respuesta a quien dijo que los canarios no hablan "normal"

La creadora de contenido canaria Paula Mateos ha publicado en TikTok (@paulamateosmakeup) su descontento tras escuchar lo que dijo un chico sobre el acento canario en un podcast. La indignación ha sido compartida por los usuarios, que han aplaudido cada una de sus palabras.

"La gente canaria me da mucha rabia, ¿por qué hablan así? No son de Venezuela. ¿Pueden hablarme normal?", expresó el chico en el vídeo que ha visto, que fue la chispa que encendió la mecha de su disgusto.

"No sé quién es, ni cuál es el podcast, ni de cuando es, pero es que si no contesto", ha dicho al principio del discurso, que ya tiene más de 18.000 'me gusta. Le ha pedido que le diga "qué es hablar normal" y se ha preguntado que por qué un canario no habla normal.

"¿Vamos a seguir toda la vida con esto? ¿Vamos a seguir con las humillaciones de que somos menos por nuestro acento? Estas afirmaciones se dicen cuando no se tienen conocimientos y cuando se habla desde la ignorancia", ha manifestado, explicando que los canarios emigraron a Venezuela y a Cuba. "Vaya por Dios, tenemos su influencia, ¿cuál es el problema? Ellos también la tienen, tenemos parte de su acento y ellos del nuestro. Y estamos muy orgullosos, nos gusta", ha expresado.

Ha pedido que se deje "de una puñetera vez" que se dejen de comparar los acentos. "Piensa un poco", ha contestado, alegando que toda la gente que habla español, según la provincia, comunidad autónoma o país hablan de forma diferente: "¿Por qué no lo vemos como cultura?".

"Puedo quedarme horas hablando con un andaluz o un gallego, que hablan igual que yo pero tienen expresiones diferentes, acentos distintos y eso me parece súper interesante", ha recalcado.

"No sé cuando van a dejar de decir estas gilipolleces, cuando lo único que se deja ver es la ignorancia", ha concluido.