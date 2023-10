Reaparece uno de los personajes más míticos de 'Callejeros' y cuenta cómo se gana la vida

"Tomate, ¿para qué se saca la pistola? La pistola se saca para disparar, el que la saca para enseñarla es un parguela". Esta frase la han repetido millones y millones de personas por toda España desde hace más de 14 años. Su autor, El Tomate, ha salido ahora en Alguna Pregunta Més?, de TV3, y ha contado de qué vive y qué recuerda de aquellos años.

Alberto Fernández ha contado en el programa de televisión que todo el mundo le conoce como El Tomate de Muchamiel y ha repetido alguna de sus míticas frases: "Yo me he bebido cinco botellas de White Label. No sé, muchas frases muy buenas. Para ser la primera vez que salí en la tele no lo hice tan mal".

Este joven se hizo famoso por salir con su amigo en un control policial y liarla. A partir de ahí pasaron a llamarse Los pistoleros del Eclipse, por el coche en el que iban. "Se me saltan hasta las lágrimas", ha dicho al verse. Eso sí, no ha querido contar si realmente su amigo tenía una pistola en el coche.

Sobre su amigo ha dicho que ya no está en un centro de menores "porque es mayor de edad": "Son mis amigos de siempre. Vivimos al límite allí en Muchamiel. ¿Qué esperas a la salida de una discoteca a esas horas?".

Del vídeo ha dicho que le ha beneficiado más que perjudicado: "Yo no le hecho daño a nadie. Al revés. Hago felicitaciones para cumpleaños y bodas con mis frases". También ha contado que trabaja en el ayuntamiento de su localidad "de ocio y tiempo libre": "He montado locales para las fiestas. España me quiere. Nos hacemos mayores pero una persona no llega a cambiar del todo. Lo que te gusta, te gusta".

Para terminar ha señalado: "Ya sabéis que la vida es una fiesta y el que no salga de fiesta es un parguela".