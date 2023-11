Así suena la intro de 'Doraemon' en euskera: es imposible sacársela de la cabeza

'Doraemon' es una de esas series imposibles de olvidar; por sus excéntricos personajes, por los aparatos mágicos del gato cósmico y, sobre todo, por su maravillosa y rítmica banda sonora que abre cada capítulo.

El streamer Juan Alberto García, comúnmente conocido como IlloJuan, reaccionó en uno de sus directos de Twitch a la versión en euskera de la intro de 'Doraemon' y la bailarina y coreógrafa vasca @Anepe.acedo la ha traducido en un vídeo publicado en TikTok.

"Al principio dice 'Doraemon Katu kosmikoa' que en castellano significa 'Doraemon, el gato cósmico'", explica la bailarina al principio del vídeo, que ya cuenta con 80.000 visualizaciones y 6.000 me gusta.

"El ritmo y el tono es el mismo, pero canta en euskera, no lo veo mal, pero no entiendo nada", comenta IlloJuan, antes de que @anepe.acedo explique el verso 'Gora eta gora beti'.

"Gora significa 'arriba', eta es la conjunción que une dos palabras y beti significa 'siempre', no es la ETA que estáis pensando ni es el Real Betis", indica, ya que esa parte de la canción había generado muchas reacciones en los comentarios.

Algunos usuarios han estallado de risa por la canción: "Ya nunca podré escuchar la canción en una versión que no sea en euskera". "Si me dices que la letra es la original, me lo creo", comenta otro.