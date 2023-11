El desorbitante precio del material para una práctica de odontología

Carly Hall es una estudiante de Odontología y creadora de contenido en las plataformas de Youtube y TikTok que ha dejado con la boca abierta a sus seguidores después de desvelar el precio que ha tenido que pagar para comprar el material necesario para una práctica de clase.

"Yo entiendo que el material es caro, pero me da rabia que nos pidan cosas inútiles para una práctica de media hora que no vamos a volver a utilizar", explica en el último vídeo publicado, que ya cuenta con casi 630.000 visualizaciones y 64.000 me gusta.

"He comprado unos alambres, que son iguales que en una ferretería, pero como son de odontología son más caros, dos alicates para las ortodoncias, una cera para registro de mordidas para las prótesis, un conformador de surcos, un condensador, un ultrasonido para limpiezas y unas cuñas de madera", enumera Carly Hall, aclarando que los materiales están pedidos para la práctica que le habían encargado.

"Puedo llegar a entender el precio, pero esto no es lo más barato, nos han pedido también que nos compremos matrices seccionales bastante caras", explica. La compra del material le ha supuesto un total de 103,30 euros.

"El problema no es gastarse 100 euros, sino gastárselos cada semana que te pidan material. Son caros, pero quiero pensar que es una inversión a largo plazo", termina de explicar.

El vídeo se ha llenado de comentarios alucinando con el precio: "¿Qué hago si no tengo tanto dinero pero quiero estudiar odontología?. Otros tienen claro que el material debería "pagarlo la universidad".