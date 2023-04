AuronPlay carga contra otro 'streamer' en pleno directo acusándole de "estafar" a sus seguidores

El conocido youtuber AuronPlay ha contado durante una emisión en directo que el streamer @viviendoenlacalle, de nombre 'Jony', ha estafado y mentido a sus seguidores al decir que se encontraba de viaje por Italia (porque está dando "la vuelta la mundo") cuando, en realidad, estaba en Andorra.

Como se dio cuenta durante una de las muchas emisiones que hace diariamente, Auron ha explicado que quiso comentar en el chat que era un "estafador", a fin de exponerle ante sus seguidores, pero el sistema no le permitió hacerlo.

No obstante, en los comentarios se ha abierto un debate que ha provocado una multitud de opiniones diversas entre los que apoyan a uno u a otro. En cualquier caso, el vídeo publicado en TikTok por el usuario @foxxrod ha recopilado más de 13.000 'me gusta'

"Hay un streamer que se llama @viviendoenlacalle y que ahora está dando la vuelta al mundo. Yo quería enviarle unos bit diciendo 'fuera del jardín de mi casa' y deja de estafar a tus seguidores diciendo que estás en Italia cuando estás en Andorra", ha señalado Auron.

Sin embargo, también ha explicado que no pudo llevarlo a cabo porque la web no le dejaba enviar el mensaje. "Me ponía que no se podían enviar en ese momento. Probé con 1.000, 2.000 y 5.000, censuré palabras... Por ejemplo, quité mentiroso y puse estafador con letras y números...", ha añadido.

Finalmente, y de forma muy jocosa, ha opinado que quizás pasaba "por no tener el teléfono móvil verificado" en la plataforma. Los usuarios han aprovechado el clip para cargar contra uno u otro.