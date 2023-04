Bate récords en Twitter al mostrar el whatsapp que le mandó su exnovio 

Las conversaciones de WhatsApp son una mina de oro para los usuarios de redes sociales como Twitter, que suelen disfrutar mucho de situaciones como la que ha compartido la streamer @ayelenncastroo y que han visto ya más de cinco millones de personas.

La creadora de contenido ha publicado una captura con el mensaje que le dejó su exnovio hace unos días y no ha podido triunfar más.

"Hello, quería solo saludarte. Ver qué tal todo. Of course ya pasó pedirte perdón jajajaja. Are u still estudiando medicine", dice en cuatro mensajes distintos enviados minutos antes de las seis de la tarde.

"Cuando m volvió a hablar un ex y me puso esto", pone ella en un tuit que se ha vuelto muy viral en los últimos días en Twitter. La publicación en cuestión tiene más de 1.600 compartidos, 2.500 citados y más de 70.000 'me gusta', todo un éxito en la red social del pájaro azul.

En los comentarios, muchos han hecho memes con los mensajes y se han imaginado cómo podría ser esa persona. "Abro melón: cuando un pavo quiere volver es poseído por dora la exploradora", "el ex era Abraham Mateo", Are u still estudiando medicine como sois capaces de escribir eso sin morir de la vergüenza el resto de vuestras vidas" y "Cuando tu ex es pitbull mr worldwide" son algunos de los cientos de mensajes que ha generado la publicación, que ha llegado ya a más de cinco millones de usuarios en Twitter.