Avisa a la empresa de que le han pagado 10 veces más de lo que le corresponde y esto es lo que pasa

La usuaria de TikTok @martaregistrada, muy popular en TikTok porque cuenta sus andanzas viviendo en Australia, ha desvelado el final de una historia que compartió hace unos días y que tuvo gran repercusión.

Según contaba, su empresa le había pagado por error 10 veces más de lo que le correspondía por trabajar un festivo, de tal forma que se había embolsado 2.200 dólares.

Ella, tras tener sus dudas, avisó a su jefe, que le dijo: "Muchísimas gracias, mañana te digo qué hacemos".

Ahora ha contado la continuación del caso: "Me llega mi primera nómina. El jefe me descuenta seis horas. Teniendo en cuenta que le debo unas 32, me ha descontado ya seis, a lo mejor es así como lo quiere gestionar".

"De nuevo decido tomar actitud de espera. Vamos a dejar que él gestione. Ayer me llegó la nómina de la semana pasada, ya no me ha descontando nada. A riesgo de que honestidad me deje de seguir creo que tal vez empiezo a activar un poquito ese dinerito. Podría por ejemplo ir a la peluquería", ha señalado.

En los comentarios, un usuario cuenta su experiencia: "A mi padre se lo hicieron una vez pero decidió que iban a pasar los jefes la vergüenza de pedirle el dinero de vuelta, y así fue jajaja".

Y otro explica: "A mí un mes me ingresaron 64.000 euros de nómina, estaba con la baja y llamé a mi jefa para informarle y que me dijese como devolverlo. Al día siguiente siguiente me llamó amenazando con que si no lo devolvía me denunciaban...y yo... pero si te llamé yo para avisar será que lo voy a devolver!!!".