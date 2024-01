Le pagan por error 10 veces más de lo que le corresponde y, tras mucho meditar, esto es lo que hace

La usuaria de TikTok @martaregistrada, popular en la red social porque cuenta cómo es su día a día en Australia, ha provocado numerosos comentarios al contar qué hizo cuando se dio cuenta de que su empresa le había pagado 10 veces más de lo que le correspondía.

"Sabéis este anuncio que era: ¿estaré pagando de más? Yo, sin duda no. Ha pasado lo que nunca pasa: la casa ha perdido. ¿Cuándo pasa que pierda la casa? Hasta cuando te sale a devolver eso es porque le has dejado dinero a Hacienda a coste cero", empieza diciendo.

Dicho eso, se mete en harina: "Ya sabéis que en Australia te pagan semanalmente. Entonces vino mi nómina de la semana y digo: 2.200 dólares, si trabajaré tres horas y media. Es verdad que fue festivo, que era 1 de enero, pero 2.200 dólares... Hago zoom y digo: calla, que en vez 3,5 horas me han puesto 35. Curré 35 a 60 dólares la hora... 2.200 dólares".

"Que dicho así suena un poco frío, pero un billete de ida y vuelta a España con souvenirs incluidos, medio coche, el alquiler de dos meses prácticamente", subraya.

De inmediato reconoce que empezó a tener pensamientos en todas direcciones: "A mí me suena fantástico, pero ese dinero no es tuyo, pero igual que otras veces se va esta vez me ha venido, esto hay que avisarlo, devolverlo, pero imagínate sorprender a mis padres en España...".

Al final dice que le saltó un anuncio de Instagram que decía: "Capricornio, ten cuidado con el karma el día 9".

"Día 9, se acabó, hay que devolverlo. Escribo a mi jefe y le digo: 'No sabía que sabías que el 1 de enero era mi cumpleaños, pero nos conocemos de hace muy poco para que me estés regalando ya 2.200 dólares. Dice: 'Muchísimas gracias, mañana te digo qué hacemos", cuenta.

Con todo, la usuaria resalta: "Han pasado dos días, no tengo noticias. Y una cosa es una cosa y otra cosa es que vaya yo presionando".

Entre los comentarios destaca el de una persona que subraya: "👏👏👏👏 Admiro mucho la honradez y a lo mejor el karma permite que te lo quedes, aunque lo más seguro es que no. Te irá bien, ya verás".