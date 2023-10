La historia que mantiene en vilo a todo X: así ayuda a descifrar un asesinato gracias a Milanuncios

Un nuevo hilo de suspense está intrigando a todo X, la red social de Elon Musk antes conocida como Twitter. Esta vez ha sido el guionista y director de cine Juanjo Ramírez el que ha seguido la estela que abrió en agosto del 2017 Manuel Bartual.

Con su historia, Ramírez ha puesto a pensar a toda la red social para tratar de descifrar un asesinato gracias a Milanuncios: "Llevo un rato dudando si publicar esto pero como nadie me hace caso y necesito ayuda, allá voy. Ayer mataron al tío que sale en esa foto y no se sabe por qué. La cosa es que hace unos días yo le compré esa cómoda, y os voy a contar qué había dentro y quién creo que lo ha matado".

Llevo un rato dudando si publicar esto pero como nadie me hace caso y necesito ayuda, allá voy.



Ayer mataron al tío que sale en esa foto y no se sabe por qué. La cosa es que hace unos días yo le compré esa cómoda, y os voy a contar qué había dentro y quién creo que lo ha matado. pic.twitter.com/d77L2i5HSR — Juanjo Ramírez Mascaró (@ramirezmascaro) October 30, 2023

El análisis de las pistas comienza con Ramírez asegurando que sabe que la persona a la que han matado es la que le vendió la cómoda. "En estas imágenes de la noticia se puede ver que es la misma casa. Y además, sus iniciales coinciden", explica.

El guionista adjunta las imágenes de un informativo en el que se ve un interruptor y un cuadro colgado en la pared que están situados en el mismo sitio en el que aparece la cómoda. En cuanto a las iniciales, estas son M.C y el nombre del comprador es Marcos Calvo.

Para empezar, sé que la persona que han matado es la misma que me vendió la cómoda porque en estas imágenes de la noticia se puede ver que es la misma casa. Y además, sus iniciales coinciden. pic.twitter.com/BVbDs55CnW — Juanjo Ramírez Mascaró (@ramirezmascaro) October 30, 2023

Entre los objetos que encontró en el interior de la cómoda, uno es una nota arrancada de un cuaderno en el que incluía el siguiente número (49773993).

"La cosa es que me he puesto a mirar todo lo que vendía ese tío y he podido reconstruir más o menos lo que ha pasado. Por ejemplo, subiendo el brillo de esta foto se pueden leer algunos de los mensajes recibidos. De entrada no parecen decir mucho, pero son importantes", prosigue.

En esos mensajes se puede leer como su compañero de piso Álex Piso Nuevo informa a él y a su otro compañero, también Álex, que tiene cena de aniversario con Catalina. En otro mensaje de Telegram, una persona que tiene guardado con el emoticono de un gato le avisa "que lo ha visto en tu anuncio" y le confirma que "ya apunté la referencia y que le compré la azul y alguna otra cosa".

La cosa es que me he puesto a mirar todo lo que vendía ese tío y he podido reconstruir más o menos lo que ha pasado.

Por ejemplo, subiendo el brillo de esta foto se pueden leer algunos de los mensajes recibidos. De entrada no parecen decir mucho, pero son importantes, ya veréis. pic.twitter.com/2pGZEMhWBL — Juanjo Ramírez Mascaró (@ramirezmascaro) October 30, 2023

"Aquí les podemos poner cara. A la víctima, Marcos, le reconozco de cuando le compré la cómoda, es el del centro. Y los de los lados serían los compañeros de piso, aunque no sé cuál es Álex Carmona y cuál Álex Ruiz", afirma en otro tuit Ramírez, antes de informar que desde las noticias se destaca que Marcos habría sido asesinado con un cuchillo de cocina blanco y azul.

Precisamente, en otro anuncio colgado en Milanuncios, Marcos vendería la cubertería entre la que se encuentra dicho cuchillo. De ahí, el autor del hilo saca una conclusión: "Es un cuchillo de la casa. Está claro que ha sido algo entre ellos. Alguna pelea que se les ha ido de las manos".

Aquí les podemos poner cara. A la víctima, Marcos, le reconozco de cuando le compré la cómoda, es el del centro. Y los de los lados serían los compañeros de piso, aunque no sé cuál es Álex Carmona y cuál Álex Ruiz. pic.twitter.com/V8T4jVfLwT — Juanjo Ramírez Mascaró (@ramirezmascaro) October 30, 2023

Ahora mirad esto: dicen aquí que el arma fue un cuchillo de cocina blanco y azul. pic.twitter.com/gskmqo0G7P — Juanjo Ramírez Mascaró (@ramirezmascaro) October 30, 2023

Entonces el tuitero expone su teoría: el motivo del asesinato habría sido una infidelidad: "Si os fijáis, en el anuncio de la tele aparece una chica reflejada sin ropa. Podría ser cualquier chica con la que se estuviera acostando Marcos, pero yo tengo pruebas de que esa chica es la novia de su compañero de piso".

"Y lo sé porque en la foto hay un detalle que pasa desapercibido pero que los delata, el reloj", remarca el autor del hilo de suspense, que está arrasando y dando que hablar en toda la red social de X.

Podría ser cualquier chica con la que se estuviera acostando Marcos, pero yo tengo pruebas de que esa chica es la novia de su compañero de piso. Y lo sé porque en la foto hay un detalle que pasa desapercibido pero que los delata: el reloj. Os explico por qué. pic.twitter.com/WtKQR6R8Er — Juanjo Ramírez Mascaró (@ramirezmascaro) October 30, 2023

Ahí es cuando hay que volver a acordarse del papel que encontró en la cómoda. En esas libretas había una hoja arrancada que encaja con la hoja suelta y que tiene un número. Si se unen los dos acaba formándose 497739939.

Buscando esta referencia en Milanuncios se llega a un anuncio en el que se venden dos maletas: una azul y otra negra.

"Si recordáis, en el móvil, alguien con un emoji de un gato decía: 'Te apunté la referencia. Yo le compré la azul'. Era la referencia de este anuncio lo que apuntó y la maleta azul la que compró. El vendedor aclara que ya está vendida", señala Ramírez.

Si recordáis, en el móvil, alguien con un emoji de un gato decía: “Te apunté la referencia. Yo le compré la azul”. Era la referencia de este anuncio lo que apuntó y la maleta azul la que compró. El vendedor aclara que ya está vendida. pic.twitter.com/6KYWkAJmcT — Juanjo Ramírez Mascaró (@ramirezmascaro) October 30, 2023

Ahí, el autor del hilo investiga un poco más y llega a encontrar que entre los comentarios a ese producto hay uno de una Catalina que le da cinco estrellas porque la "maleta y el reloj estaban fenomenal".

Solo falta terminar de encajar las piezas: "Catalina es la novia de uno de sus compañeros de piso (Alex Piso Nuevo). Mi teoría es que Marcos y Catalina tenían un romance, y que el emoji del gato es simplemente una forma discreta de guardarla en la agenda, es decir, 'gato' en inglés es 'cat', de Catalina”.

Catalina es la novia de uno de sus compañeros de piso (Alex Piso Nuevo). Mi teoría es que Marcos y Catalina tenían un romance, y que el emoji del gato es simplemente una forma discreta de guardarla en la agenda: “gato -> cat -> Catalina”. pic.twitter.com/DFw2RjvHBi — Juanjo Ramírez Mascaró (@ramirezmascaro) October 30, 2023

Además, el reloj que compró Catalina es el mismo que aparece en la foto del televisor donde se refleja una mujer desnuda. "Marcos se estaba acostando con la novia de su compañero de piso, y estoy convencido de que ese ha sido el motivo del crimen", sentencia Ramírez.

Es el mismo reloj. Catalina es, sin duda, la chica que aparece en el reflejo. Marcos se estaba acostando con la novia de su compañero de piso, y estoy convencido de que ese ha sido el motivo del crimen. pic.twitter.com/3fWHfKtPXx — Juanjo Ramírez Mascaró (@ramirezmascaro) October 30, 2023

"De hecho, creo que Catalina y Marcos estaban comprando las maletas con la idea de fugarse juntos. Veréis que hay algunos anuncios donde se aprecia la urgencia de Marcos de venderlo todo. Y lo que también intuyo, por este otro mensaje, es que el compañero de piso les había pillado. De hecho les pilló de la misma forma que nosotros, al mirar las fotos de Milanuncios", finaliza en su relato, preguntando al resto de usuarios a que le ayuden a conocer cuál de los dos es el autor del asesinato.