Una azafata enseña lo que vio en un hotel de Londres y la gente no da crédito: "¿Cómo puede ser?"

La usuaria de TikTok @azafatahipoxica ha dejado a cuadros a numerosos usuarios de esa red social tras mostrar un vídeo de lo que vio en un hotel de Londres.

"En este hotel de Londres tienes que elegir entre cerrar la puerta del baño o el armario. Las dos cosas a la vez no se puede jjaja", ha escrito la usuaria junto a las imágenes en las que se ve exactamente eso que describe.

Y es que el baño está al lado del armario y ambos comparten puerta corredera. Si ésta se mueve hacía la izquierda se cierra el baño, pero deja al descubierto el interior del armario.

Al contrario, si la puerta se corre hacia la derecha se consigue cerrar el armario, pero el baño queda totalmente abierto.

El asunto ha provocado la sorpresa generalizada. Por ejemplo, un usuario ha señalado: "Elegir con dormir con el armario abierto o con un espejo al frente 😳😂😂". Otra usuaria ha advertido de un inconveniente no menor: "Me quedé una vez en un hotel así y el armario tenía cajones, entonces uno se abrió y me quede encerrada en el baño porque el cajón trancaba la puerta".

"Jajja ¿cómo puede ser? 😂", ha escrito otra azafata. Y la usuaria que ha subido el vídeo ha señalado: "Jajajaja ya ves!! Este hotel de Londres es un tanto particular 😂".