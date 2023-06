Graban este momento de Letizia con una influencer y escritora: ya son cientos los comentarios

La reina Letizia está provocando cientos y cientos de comentarios en TikTok después de que la youtuber y escritora Marta Bustos Góngora haya subido a esa red social un vídeo en el que se ve la interacción que tuvo con ella.

Las imágenes están grabadas durante un acto en el que coincidieron ambas y la reina, con el libro Cuando perdí mis ojos marrones, de Bustos Góngora, en las manos, dice: "¿Me lo has dedicado?".

La escritora responde: "No, porque no sabía si te vería". "Me gustaría que me lo dedicaras, si puedes", dice Letizia antes de unos instantes de duda en los que no sabe cómo hacerlo: "Búscame". La escritora sabe que la reina está junto a uno de sus ayudantes y dice: "Yo se lo doy a él".

Y la reina zanja rápidamente: "No, me lo das a mí. Me haría mucha ilusión que me lo dieras". Y, dicho y hecho, Bustos Góngora le escribe la dedicatoria, busca a la reina y le entrega el libro.

En el libro, la autora cuenta su historia, que comenzó el 11 de junio del año 2020. En ese momento estaba viviendo con su marido en Seattle, donde practicaba su pasión: la cosmética natural.

Pero aquel día, un descuido hizo que toda su vida cambiara: cuando elaboraba jabón con sosa cáustica tuvo un accidente: la mezcla explotó, le alcanzó la cara y le quemó la piel y los ojos.

Marta contó su historia en las redes sociales, se hizo viral, y en poco tiempo con siguió recaudar 200.000 dólares.

El vídeo que ha subido de Letizia ha provocado numerosos aplausos en TikTok. Por ejemplo, un usuario señala: "Yo a Letizia la veo super maja, por mucho que se empeñe determinada prensa en hacerla fría y distante".

"No soy monárquico pero por Letizia me vuelvo un poco mas cada día 🥰", ha dicho otro. Y un tercero ha añadido: "Que digan lo que quieran pero Letizia siempre ha sido muy agradable y cercana con la gente. Esto se puede admitir estés o no a favor de la monarquía".