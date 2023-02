Bayona responde a las polémicas palabras que Abascal pronunció en 2019 sobre el cine español

Los directores de cine Juan Antonio Bayona y Carla Simón estuvieron este domingo con Gonzo en Salvados para hablar de la situación en la que se encuentra el cine español. Ambos respondieron a preguntas de todo tipo e incluso tuvieron que valorar unas declaraciones que el líder de Vox, Santiago Abascal, pronunció en 2019.

"Estamos hartos de que nos hablen mal de nuestro país, estamos hartos de que nos hablen mal de nuestra patria, estamos hartos que nos hablen mal de nuestros padres y de nuestros abuelos. Así que ni nos inviten porque no vamos a ir a ningún sitio donde se insulta a todo lo creemos y a todo lo que sentimos. Mientras tanto seguiremos viendo a Mel Gibson, Clint Eastwood o el que haga falta", afirmó el líder de Vox, tras no ser invitado a la gala de los Goya.

Preguntada por estas palabras, Simón mostró su incredulidad y preguntó por qué no quiere que haya cine español: "Una opinión general es que la gente del cine son más de izquierdas, son más críticos, tocan temas de la sociedad que más incomodan, pero no entiendo por qué un partido político no quiere que haya cine español".

Bayona, por su parte, afirmó que existe "una simplificación muy clara del discurso y se utiliza la cultura como arma arrojadiza". "La cultura no es de izquierda ni de derechas, la cultura no es buena ni mala, es lo que somos y el arte la interpreta", reaccionó.

"Nosotros como artistas damos un significado a lo que no tiene y eso se convierte en una expresión cultural. Los artistas somos de izquierdas o derechas y el cine no debería ser ni de izquierdas ni de derechas, pero se ha utilizado de manera simplistas como arma arrojadiza", remató el director.

Finalmente, Simón recordó que "en la época de Franco se hizo mucho cine".