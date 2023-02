Insultos tránsfobos y amenazas: la reacción de Javier Pérez Santana cuando Jedet le plantó cara por la presunta agresión sexual en los Feroz

El productor Javier Pérez Santana, detenido el domingo en Zaragoza después de que Jedet, la actriz protagonista de la serie Veneno, lo denunciase por agresión sexual en la fiesta posterior de los Premios Feroz, podría sumar un nuevo delito a la causa por la que se le investiga: el de odio.

Según el informe policial, al que ha tenido acceso El Periódico de Aragón, Pérez Santana no solo habría tocado los pechos pecho a la actriz sino que, después de hacerle frente, la habría amenazado e insultado por ser mujer trans. "Travelo de mierda, eres una travesti envidiosa, puta, transexual envidiosa, ten cuidado conmigo que soy gitano", son las palabras que le habría dedicado el productor del documental Mi vacío y yo mientras el personal de seguridad lo separaba de Jedet, en presencia de otras seis personas.

El informe policial de la supuesta agresión sexual en los Premios Feroz describe, además, cómo sucedieron unos hechos que se dividirían en tres episodios. El primero, alrededor de las 2:30 horas. Al parecer, Santana se acercó junto a otra persona a Jedet para alabar su trabajo como actriz. Esta, al sospechar que ambos podrían encontrarse bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente, decidió cortar la conversación. Fue ahí cuando se habría producido el primer enfrentamiento.

La escena volvería a repetirse después de un tiempo y Jedet volvió a zafarse de ambos. Sin embargo, a punto de terminar la fiesta, llegó el tercer y definitivo enfrentamiento. La actriz, que se encontraba con un amigo, se reencontró "de manera sorpresiva" con el productor, que la "agarró" del pecho. La joven le dijo inmediatamente que se fuera del lugar. Él lo hizo, pero volvió poco después.

Jedet comentó lo sucedido con las personas que tenía alrededor, quienes según el informe policial le aseguraron que "estaban realizando tocamientos en zonas pudendas de los ahí presentes sin el consentimiento de estos". Los insultos tránsfobos se habrían registrado después de que Pérez Santana hiciese caso omiso de la petición de la actriz de abandonar el lugar de la fiesta

Después del incidente, el productor fue apartado por los guardias de seguridad y expulsado del recinto de la fiesta. Tras la denuncia, Pérez Santana fue detenido por la Policía Local de Zaragoza y posteriormente puesto en libertad con cargos.

El Periódico de Aragón también recoge parte de la declaración del productor en la comisaría. Javier Pérez Santana declaró que no conocía el trabajo de Jedet y negó sentir atracción por la actriz: "A mí una mujer no me atrae sexualmente, soy homosexual", le dijo a la Policía Nacional.

Una segunda persona, un hombre, también denunció una agresión sexual cometida por otro asistente a la fiesta posterior de los Premios Feroz, un director de cine en este caso, aunque sus identidades no han trascendido.