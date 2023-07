Belén Esteban reacciona a las palabras de Rauw Alejandro y le manda este sincero mensaje a Rosalía

La ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro tras casi tres años de relación ha provocado todo un terremoto en el mundo de la música y del corazón en España y en el mundo. Es, sin duda alguna, una de las noticias del verano.

Este martes se conoció que la que parecía ser una de las parejas más consolidadas de la industria musical había puesto punto y final a su relación. Fue la revista People la que en exclusiva confirmó la noticia: ·Las fuentes dicen que, a pesar del amor y el respeto que los cantantes tienen el uno por el otro, ambos acordaron terminar su compromiso".

La relación parecía tan idílica que incluso el pasado mes de marzo anunciaron que se iban a casar en el videoclip de la canción Beso, donde incluso se podía ver el anillo de compromiso.

Las reacciones a la noticia no tardaron en llegar. En Twitter los comentarios no han cesado e incluso se han viralizado hilos en los que se afirma que el cantante puertorriqueño le habría sido infiel a Rosalía, algo que él ha tratado de desmentir con un comunicado.

"Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad... Han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir", ha asegurado.

Pero no solo gente anónima ha valorado la ruptura y el comunicado de Rauw Alejandro, si no también gente lo ha hecho gente famosa y fans de Rosalía como Belén Esteban. La 'princesa del pueblo' ha reaccionado a las palabras del puertorriqueño y le ha mandado también un mensaje a la cantante catalana desde El Canal 6 de México, donde se encuentra con el resto del equipo de Sálvame.

"Rosalía es muy amiga, mi Rosi. Si Rauw ha puesto esto y se ha liado con alguien... yo te digo una cosa Rosalía: te quiero y te querré siempre. ¿Sabes qué? Él se lo pierde, un beso", le ha dicho Belén Esteban.