Benjamín Prado explica de forma muy clara el problema que tiene el PP

El escritor Benjamín Prado ha explicado de forma muy clara la noche de este sábado en el programa laSexta Xplica el problema al que se enfrenta ahora el Partido Popular que lidera Alberto Núñez Feijóo.

El Partido Popular reconoció este sábado de forma implícita que está dispuesto a hablar con Junts para la investidura de Feijóo. Así lo expresó el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, al ser preguntado expresamente por una periodista si pactaría el PP con Junts para obtener la investidura.

Ante esto, Prado ha comenzado su intervención en el programa asegurando que "a lo mejor a Puigdemont le interesa apoyar al señor Feijóo". "Con el Partido Popular le ha ido muy bien a Puigdemont, al PP le montaron un referéndum, al PP le montaron una consulta, al PP le declararon la independencia, con el PP en el Gobierno, o sea que igual se va con él y está mucho más contento", ha agregado.

A continuación, ha señalado "que en estas elecciones se han equivocado las encuestas, también se han equivocado los politólogos y los sociólogos, el famoso cambio de ciclo no se ha producido de ninguna de las maneras, lo que ha hecho es repetirse de manera casi milimétrica la división en dos de los votos al bloque de izquierdas y al bloque de la derecha".

"Yo creo que el Partido Popular debería entender que el problema que tiene no es que el PSOE sea capaz de pactar con cualquiera, sino que con ellos no quiere pactar nadie, excepto la ultraderecha", ha manifestado el periodista y escritor.

Además, ha agregado: "Me gustaría detenerme un poco en quiénes no quieren pactar —con el PP—: no quiere pactar el PNV, no quiere pactar Junts, no quiere pactar Coalición Canaria, partidos más bien de derechas o de centroderecha que ideológicamente deberían tener más que ver con el PP que con el PSOE".

"Yo creo que el problema es que nadie quiere pactar con ellos", ha sentenciado.