Mayoría absoluta contra un concejal del PP de Madrid por lo que dice del recuento del voto CERA

Europa Press via Getty Images

Las elecciones generales del 23-J no han acabado. No, al menos, hasta que no esté escrutado todo el voto CERA (Censo de Electores Residentes Ausentes), que se ha iniciado este viernes y que podría mover algo los resultados del pasado domingo.

Sin grandes novedades tras los primeros datos, la 'batalla' electoral se concentra sobre Madrid, donde parecía cercano un nuevo escaño del PP a costa del PSOE. Algo menos de 1.500 votos hacia la derecha podría otorgarles un acta más, el del tránsfuga de UPN Carlos García Adanero.

Pero mientras avanza el escrutinio, también lo hace, en relevancia, un tuit de José Antonio Martínez Páramo, concejal de Limpieza y Zonas Verdes del Ayuntamiento de Madrid. El miembro del gabinete de Martínez-Almeida ha publicado a primera hora un tuit desde la sede donde se llevaría a cabo el recuento del 'CERA'.

No ha sido la foto, sino el texto que le acompaña, lo que ha generado un aluvión de comentarios, con evidente mayoría absoluta para las críticas.

"Preparado ya, con el equipo Jurídico Electoral, para el inicio del recuento del voto en el exterior. Defenderemos cada voto del PP de Madrid", apuntaba el también concejal del distrito Fuencarral-El Pardo.

Pronto habrá ido notando un aumento en la notoriedad de un tuit que acumula cientos de reacciones. Entre ellas, muchas quejas por el sentido de sus palabras, ese "defender" sólo unos votos y no otros.