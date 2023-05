Busca un piso para alquilar y se encuentra con... bueno, es mejor verlo: y todo por casi 1.300 euros

Buscar piso, tanto para comprar como para alquilar, se ha convertido en todo una aventura para millones de personas. Precios extremadamente altos por lugares prácticamente inhabitables, habitaciones por 600 euros en las principales provincias y requisitos asequibles para milmillonarios son algunos de los problemas que tienen los ciudadanos que quieren tener un hogar.

En TikTok, la usuaria @sareur ha encontrado "una maravilla entre muchas otras" por 1.295 euros que ha pasado a describir de forma pormenorizada. El piso tiene dos habitaciones y 70 metros cuadrados.

"Es muy íntimo. Este baño es muy íntimo, no tiene ni ventana. También te aseguran que no te ve nadie porque como no tiene ventanas da a una pared, no tiene nada", ha comentado.

Por último, lo que más le ha gustado es "la suciedad y los agujeros de la cocina que debe ser 1903": "Lo más divertido es que hoy una persona ha contactado por email y se ha guardado seis veces como favorito. Os dejo el contacto por si queréis, ya sabéis".