Así de mal pinta 'The New York Times' lo que puede pasar en España los próximos meses

El diario estadounidense The New York Times, uno de los más prestigiosos del mundo, ha hablado en un extenso artículo del calor sofocante que está sufriendo ya España y avanza que "preocupa lo que puede venir después".

Estas altas temperaturas, señala el periódico, se unen a una "sequía prolongada" que está vaciando los embalses y secando los campos. Así, apunta, la gente en España ya ha activado el 'modo de verano', buscando sombra y refugiándose a la playa: "Pero el calor extremo, tan pronto, ha generado temores de que ya no sea un fenómeno estacional sino una nueva realidad diaria".

El rotativo destaca que la situación ha puesto ya en guardia a los expertos y a las autoridades, que se preparan para la llegada antes de lo habitual de los desastres provocados por el calor, como los incendios forestales.

En ese sentido, pone como ejemplo la medida que va a tomar Madrid de abrir las piscinas a mediados de mayo, casi un mes antes de lo habitual. Y dice que aumentará la frecuencia del metro para evitar las sofocantes aglomeraciones.

The New York Times advierte de que "vincular una sola ola de calor con el cambio climático requiere análisis", pero subraya que "los científicos no tienen dudas de que las olas de calor en todo el mundo son cada vez más fuertes, más frecuentes y más duraderas".

De hecho, asevera que "España se ha visto particularmente afectada por las altas temperaturas de verano", que "ahora duran en promedio casi cinco semanas más que a principios de la década de 1980, según un estudio publicado por la Universidad Politécnica de Cataluña esta semana".

Además lanza un augurio: "Es probable que las altas temperaturas actuales agraven la situación en un país que ya sufre una sequía prolongada. Actualmente, los embalses están al 50% de su capacidad, como resultado de más de 30 meses consecutivos de precipitaciones por debajo del promedio".