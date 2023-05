Una camarera indigna al contar la frase que le dijo su jefa en el restaurante y que jamás olvidará

Adriana González, que hace unos meses denunció la agresión racista que había recibido por un grupo de personas y que se hizo viral, ha contando en LaSexta Xplica otras experiencias que ha tenido en España nada agradables.

La mujer ha subrayado que "la mayoría de los españoles no son racistas": "Creo que esa es la respuesta correcta. España, como entidad, es un territorio, pero cuando hablamos de España hablamos de su gente. Y lo importante es no generalizar".

"Un país no es nada sin la gente. España tiene racistas y creo que dentro de lo horrible que son estos casos es bueno que ahora se esté entrando en conciencia", ha subrayado antes de matizar que ella se siente "bastante española" porque este país se "lo ha dado todo".

González ha admitido que verbalmente sí le habían atacado antes: "Uno de los casos que más me marcaron fue nada más llegar a España. Yo trabajaba de todo. Vine de ser periodista en Venezuela de trabajar en medios de comunicación a estudiar y trabajar en lo que fuera, siendo camarera, haciendo puerta fría y de camarera en un restaurante".

Allí, ha relatado, le hacían limpiar de noche la campana de la cocina con amoniaco y sin guantes: "Y me decía la supervisora directa: 'Yo no te voy a dar guantes porque tú no estás en tu país y aquí tienes que aprender a ser pobre".

"Y me salió un eccema que durante años tuve en tratamiento porque no podía hacer esto porque me sangraban los nudillos del eccema que me quedó de limpiar la campana. Es una violencia diferente", se ha lamentado.