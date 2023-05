La historia tras el mensaje en este ticket arrasa en las redes... pero era muy bonito para ser real

Una historia fascinante recorre con fuerza en las últimas horas las redes sociales, sobre todo Twitter y TikTok, y es que no es para menos. Lo tiene, a priori, todo: enfermedad, un buen acto, solidaridad y, finalmente, la maldad en estado puro. Solo tiene un pero: todo apunta a que es falso.

La historia, que en un primer momento ha triunfado en TikTok, ha llegado a Twitter también con gran éxito de la mano de un usuario que ha subido tres imágenes. En la primera de ellas se ve un ticket con la petición de comida que recibió un restaurante: varias hamburguesas y una Coca-Cola.

Lo llamativo es que esa comanda iba acompañada de una llamativa petición por parte del cliente: "Lo siento por pedir tan tarde. Estoy malo y me acabo de levantar y no he comido. Lo entiendo si canceláis el pedido porque es muy tarde y tenéis que cerrar. Gracias".

En la siguiente imagen se puede apreciar lo que hizo el restaurante: no sólo llevó el pedido al cliente, sino que tuvo un detalle más con él y se lo explicaron dejándole una nota.

"Gracias por tu mensaje :) :). No te preocupes por pedir tarde, no nos importa. Aquí tienes un pan de ajo gratis para que te encuentres algo mejor. Recupérate!", le escribieron.

Hasta ahí la historia es preciosa, pero da un giro final inesperado en la última imagen, que es supuestamente la opinión que dejó en Google el cliente, que puntuó al local con cuatro estrellas sobre cinco.

"Me pusieron un pan de ajo porque me encontraba malo y me dejaron una emotiva nota junto al pedido, daría a cada trabajador un besito en la frente", comienza diciendo antes de meter un hachazo al servicio: "Pero por otra parte, el queso de la hamburguesa estaba súper duro y parecía un plástico quemao".

Y remata: "Agradezco el pan de ajo, pero al menos podrían aprender a cocinar. Sinceramente, ojalá me hubieran dicho que estaban cerrados, no voy a volver a pedir nunca más".

¿El problema de la historia? Que las fechas no coinciden, así que la historia no es real: en la fecha del ticket se ve que el pedido se hizo el 3 de mayo de 2023. Y la opinión en Google tiene una antigüedad de tres meses, por lo que es incompatible con las otras imágenes.

A pesar de ello, el tuit y el vídeo en TikTok acumula decenas de miles de visualizaciones y de reacciones.