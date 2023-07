Un camionero español cuenta cuánto dinero ha ganado en su primer año trabajando en EEUU

El usuario de TikTok @uncaminosindestino ha provocado cientos de comentarios tras contar cuánto dinero ha ganado exactamente durante su primer año trabajando como conductor de camiones de larga distancia en Estados Unidos.

"He ganado brutos 72.000 pavos", asegura antes de explicar que de ahí ha tenido que pagar en impuestos 13.000, por lo que le quedan 59.000 dólares. De ahí, señala, ha tenido que pagar 2.850 del seguro médico, por lo que quedan 56.150. Y de ahí ha tenido que pagar 3.125 a la agencia que lo llevó.

"Descontando eso son 53.025 dólares. Me han devuelto unos 3.000 pavos. En total me quedan 56.000 pavos en el banco. De ahí he ahorrado 35.000. Me he gastado 21.000. En 12 meses sale a un gasto mensual de 1.750 pavos", ha seguido razonando.

También ha explicado que sus gastos han sido principalmente de móvil (120), trastero (60), las veces que ha estado de vacaciones y otras cosas como la tele, la nevera, el micro, la guitarra y la funda, dos tablets, porque se le rompió una, los cascos o el saco de dormir ultratérmico.

"Todo el ajuar del camión me lo he tenido que gastar. Son gastos que he tenido este primer año que no debería volver a tener", puntualiza antes de asegurar que a él, para ser su primer año, le parece bien.

"Uno no puede llegar a un sitio de nuevas y pretender ser el rey del mambo. Me parece correcto. ¿Podría haber ganado más en otras empresas? Podría. También a base de currar. Yo estoy contento. Por lo que he hecho me parece correcto. Todo es cuestión de ir progresando, me han ido subiendo el sueldo gradualmente", explica.

Entre los cientos de reacciones destacan las felicitaciones de los usuarios. "Y todo lo que estás viviendo y disfrutando, no tiene precio", dice uno. Otro añade: "Pues está de lujo, 4-6 años 35k /año, echa las cuentas. Si después te cansas siempre puedes volver con los 150k".

Y uno más: "Haces muy bien, cada uno debe hacer lo que le haga feliz".