Un candidato del PSOE de Murcia, sobre lo que está haciendo Carlos Alcaraz: "No debería prestarse"

Txema Almela, médico, expresidente del Real Murcia y número 21 en las listas del PSOE en las elecciones a la Asamblea de Murcia, ha lamentado el acto que el tenista Carlos Alcaraz ha protagonizado este jueves junto al presidente de la región, el 'popular' Fernando López Miras.

"Nuestro @carlosalcaraz es un deportista fuera de serie del que presumimos y estamos orgullosos en toda la #RegióndeMurcia y no debería prestarse a según que actos en los que pueda ser utilizado políticamente, y menos en plena campaña electoral", ha escrito Almela en su cuenta de Twitter.

Una usuaria le ha replicado: "Si saliera con el del PSOE, otro gallo cantaría". Y el candidato ha respondido: "No veo yo que desde el @AytoMurcia se le proponga ahora ningún homenaje ni reconocimiento".

Todo ello a raíz de que López Miras haya presentado la 'Copa Carlos Alcaraz', que tendrá lugar en Navidades, en un acto junto al propio tenista.

El deportista ha lamentado allí no haber podido jugar desde hace tempo en su tierra: "Es un sitio en el que, obviamente, me encanta jugar y me encantaría que la gente ya no solo murcianos, sino de toda España, venga a Murcia a poder presenciar un partido mío, que pueda mostrar mi nivel y lo puedan disfrutar".

"Y, lo dicho, por las fiestas de Navidades os esperamos a todos", ha finalizado. López Miras, por su parte, ha asegurado que la Copa Carlos Alcaraz va a ser "un hito deportivo en la historia de la Región de Murcia".