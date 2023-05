Gorka Otxoa describe de una forma muy clara lo que se encontró en el Mutua Madrid Open de tenis

El actor Gorka Otxoa ha estado en Buenismo Bien, el programa que presentan Quique Peinado, Manuel Burke y Henar Álvarez en la SER, y ha hablado de cómo se lo pasó hace unos días en el Mutua Madrid Open, torneo que acabó ganando el tenista murciano Carlos Alcaraz.

Mucho se ha hablado de las gradas vip del torneo madrileño, siempre llenas de famosos —hasta Aitana Ocaña y Miguel Bernardeu coincidieron a pocos metros— y del tipo de público que acude a este evento.

Ahora, el actor ha contado cómo fue su experiencia en el torneo al que acudía por primera vez. "Yo te quería hacer una pregunta. Como persona de izquierdas, ¿qué tal en el tenis el otro día?", ha querido saber Quique Peinado.

"No había ido al tenis en mi vida, obviamente no pagué por ello. Llegó la invitación por ahí y dije 'ahí que me voy'", ha respondido el actor. Después de contar que es aficionado a este deporte y que tenía muchas de ganar de asistir a un partido ha explicado que comió y bebió gratis.

"Pues me eché unas cervezas gratis, un poquito de jamón y entre gente un poco así... que la media PP-Vox es del 96%", ha señalado. "Sí, un poquito de jamón, un poquito de Ayuso...", ha apostillado Peinado.

"Ir a mundos tan alejados de los de los míos, pues también es interesante. Es muy interesante, sobre todo, como actor. Yo fui a empaparme un poco de gente alejada de mí para para aprender", ha afirmado entre risas el protagonista de Machos Alfa.