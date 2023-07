Carga contra la 'exigencia' de las propinas de EEUU y muchos en TikTok llegan a la misma conclusión

El creador de contenido @peldanyos, que cuenta en TikTok con más de un millón y medio de seguidores, ha publicado un vídeo quejándose de la imposición que los estadounidenses hacen a la hora de dejar propinas.

Aunque en los países europeos como España esta 'recompensa' es totalmente voluntaria y no tan habitual, en otros como Estados Unidos está prácticamente implementada como norma social.

"¿Cómo que tengo que dejar propina?", ha empezado reprochando entre medias risas el internauta, que no daba crédito al asunto, haciendo que la grabación haya acumulado 17.000 'me gusta' y 150.000 reproducciones.

Ha ocurrido en un establecimiento de Starbucks, y así lo ha contado: "Hasta si me pido un café aquí tengo que dejar propina. No entiendo esta cultura. Lo pero es que, cuando no les das, te sientes fatal".

"Yo creo que tengo la mentalidad equivocada, porque, claro, voy a pagar y luego me sacan lo de la propina preguntando que cuánta quiero dejar... Es raro, porque puedo decir que no, pero entonces soy un hijo de puta", ha señalado para terminar de opinar acerca del tema.

Sin embargo, la mayoría de los internautas han señalado que el problema residen en los bajos sueldos, el cual muchos trabajadores completan, precisamente, con las propinas que les dejan.

Y es que en Estados Unidos este gesto es de lo más natural, cosa que no ocurre en España. De hecho, lo raro allí es no dar ese dinero que supuestamente es voluntario.