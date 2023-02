Alsina revela por qué no entrevistó al final a Espinosa de los Monteros: "No aceptamos esa condición"

Carlos Alsina ha contado en El Hormiguero lo que le pasó al ir a cerrar una entrevista con el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Ha sido Pablo Motos el que ha sacado el tema: "Tengo entendido que ibas a entrevistar a Espinosa de los Monteros y no lo entrevistaste por sus exigencias. ¿Podrías decir cuáles eran?". Ha afirmado Alsina que el dirigente de Vox tiene otra versión de lo ocurrido "y seguramente tiene razón él".

Antes de revelar lo sucedido ha contado el locutor su experiencia al ir a entrevistar a Santiago Abascal en 2018: "Lo que sé es que desde Vox, teníamos apalabrada desde hace mucho tiempo, yo creo que estábamos en las elecciones andaluces del 18, una entrevista con Abascal cuando era el personaje más buscado".

Abascal suspendió esa entrevista "alegando que estaba afónico" pero al día siguiente el líder de Vox estaba dando declaraciones con una voz estupenda: "Luego es verdad que al día siguiente le vimos haciendo unas declaraciones en la Audiencia Nacional con una voz espléndida. Eso te da que pensar que no ha querido venir, que no pasa nada. No hay obligación. El que no quiere no viene y ya está".

En su experiencia con Vox, el locutor ha señalado que la formación de Abascal tenía la costumbre de preguntar quiénes eran los contertulios del programa "para decidir ellos quiénes podían preguntar y quién no".

Ahí ha contado Alsina que cuando alguien le pone esta exigencia le dice "muchas gracias pero en este programa no funcionamos así". "Aquí están los contertulios que tocan ese día y si el director entiende que da tiempo el que quiera puede preguntar lo que quiera y no vamos a andar discriminando 'es que este ha dicho el entrevistado que no puede hablar'", ha explicado.

Volviendo al caso concreto de Espinosa de los Monteros ha añadido: "Y como no aceptamos esa condición pues creo que esa fue la razón de que al final no hubiera entrevista pero bueno, seguramente el señor Espinosa de los Monteros tendrá una versión diferente".