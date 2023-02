"A usted Sánchez no le cae bien, ¿no?": la respuesta de Feijóo a la pregunta de Alsina es mundial

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha protagonizado una curiosa escena al final de su entrevista con Carlos Alsina en el programa Más de Uno, de Onda Cero.

Ha ocurrido a raíz de una pregunta del periodista. "Una última cuestión. A usted Pedro Sánchez no le cae bien, ¿no?", ha planteado, provocando las risas en el estudio. "A mí no se me ocurriría preguntarle a Carlos Alsina si a usted le cae bien Pedro Sánchez", ha conseguido replicar el político.

Pero Alsina no ha evitado la cuestión y ha entrado al trapo: "Tiene días". Tras las nuevas risas, Feijóo ha tratado de explicarse: "Pues... pues tengo que decir hombre, digamos que muy amable no es".

"Y un presidente del Gobierno tiene que ser amable con el jefe de la oposición porque él tiene que entender que mi papel es ser jefe de la oposición", ha remarcado el líder del PP, que ha afirmado que no puede ir al Senado a decirle a Sánchez "que tiene un gobierno fantástico" y no recordarle "que ha nombrado a 40 ministros".

Feijóo ha asegurado que en algunos temas él ya no sabe quién miente, pero ha afirmado: "Pero lo que está claro es que mienten mucho".

"Y, claro, yo tengo que decir que se miente porque si no digo que se miente.... Soy quien habla en nombre de los españoles, que saben que hay muchas mentiras en la política española", ha asegurado.

"Dicho esto, yo intento ser educado con el presidente, pero yo soy el jefe de la oposición y cuando el presidente me dice: 'Usted cuando estaba en la Xunta incrementaba mucho la deuda pública'. No tengo tiempo ni de contestarle, pero ¿no se da cuenta de que el PSOE en Galicia es la última fuerza? ¿No se da cuenta que he ganado cuatro veces la Xunta de Galicia con mayoría absoluta? ¿Qué oposición es esta? Y no se da cuenta de que Galicia es la comunidad que menos ha incrementado la deduda pública desde 2009 al 2022", ha terminado.