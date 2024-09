Carolina Marín cuenta el mensaje que le mandó Rafa Nadal tras su lesión y se lleva el aplauso de todos  

Carolina Marín ha ido a divertirse a El Hormiguero. La deportista, que se lesionó de gravedad a punto de luchar por las medallas en los Juegos Olímpicos de París 2024, ha contado cómo está llevando la lesión de rodilla.

La jugadora de bádminton ha explicado que estuvo dos semanas sin coger el teléfono después de la lesión y no respondió los mensajes de apoyo que recibió hasta después de la operación.

"Ha sido exagerado no me esperaba tantos mensajes", ha dicho Marín, que ha señalado en El Hormiguero que ha recibido más que si hubiese ganado una medalla de oro como todos esperaban.

El presentador le ha preguntado si le hizo ilusión algún mensaje en concreto y ella ha respondido que sí, el de Rafa Nadal, que precisamente fue el primer invitado de la nueva temporada.

"A una persona que ha estado aquí hace dos días. Estaba leyendo los mensajes y recibo muchos mensajes números que no tengo guardados. Te pones en modo automático y respondes", ha contado.

En ese momento escuchó, también en modo automático, un audio que resultó ser de Rafa Nadal: "Me pasó que estaba en modo automático escuchando el audio y me dice 'soy Rafa Nadal' y se me cae una lagrimilla".

"No tengo su numero, pongo el audio de nuevo y digo no me puedo creer que Rafa me esté mandando ese mensaje", ha finalizado.

Sobre cómo define a Nadal ha dicho que es "un ejemplo": "En deportista lo vemos todo el mundo, es el mejor deportista que vamos a tener en España. Ha superado tantas cosas que no lo valoramos. Es de admirar. No sé cómo va a acabar su carrera pero es increíble, me quedo con la persona, que no cambie la persona, tu identidad y lo que tú eres".