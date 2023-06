El cartel que hay en plena calle en Barcelona conmueve a muchos: y no es para menos 

Los carteles se han convertido en un género en sí mismo en las redes sociales, donde hay cuentas que se dedican a recopilar algunos de los más impactantes.

Este es el caso de la popular cuenta de Twitter @LiosdeVecinos, pero en esta ocasión no por mostrar las peleas en las comunidades de vecinos, sino por un cartel en mitad de la calle que ha conmovido a muchos.

"Cosas bonitas que se ven por Barcelona…", ha escrito en la publicación. Junto a estas palabras ha mostrado una imagen de un cartel en plena calle al lado de unos contenedores de basura.

En este se puede leer: "El 27 de enero de 2023, justo aquí, recibí la llamada de mi médico a cinco horas de ingresar para un tratamiento oncológico experimental porque ya no tenía más opciones. Tenía que darme el resultado de un PET".

"Aquí, al lado de los contenedores, mientras mi mejor amiga se pedía un café, mi médico me dijo que estaba limpio, que no tenía nada que curar, que ya no tenía cáncer. Caso excepcional lo llamó", continúa.

Y concluye: "Yo llevaba cinco años intentando encontrar la paz y la coherencia en mí y lo conseguí. Menudo regalo. Creo que es digno de compartir, cuando paseo por aquí cada día me acuerdo de este momento".