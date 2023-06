Cuenta el mal trago que le ha tocado vivir mientras trabajaba y deja a todos perplejos: "No me había pasado nunca"

El trabajo callejero no está pagado. Esa habrá sido la conclusión a la que @marioezno en Tiktok, habrá llegado tras vivir uno de los momentos más desagradables desde que es titiritero, como él mismo ha confirmado a través de su cuenta de Tiktok.

En el vídeo, Mario se muestra muy decepcionado y tremendamente indignado por la situación que tuvo que experimentar en el día de ayer mientras desarrollaba su actividad laboral.

"Lo que me ha pasado hoy, no me había pasado en la vida. Me siento en la mierda como artista, como persona y como ser de esta sociedad", arrancaba el titiritero visiblemente enfadado. "He flipado en colores, ¿pero qué estamos creando?".

"Estaba actuando en la calle y los niños han empezado a pegarle al títere, a insultarle, todo lo que se les ocurría. Uno hasta le ha pegado un moco al ´títere", continuaba explicando Mario, que no les culpaba a ellos sino a sus padres y los responsables que estaban a cargo de los niños.

"Los padres, ¿qué mierda tenéis en la cabeza? ¿Que pensáis que tenéis tiestos? No, tenéis hijos y es una responsabilidad vuestra. Me han reventado la función y ni un padre ha cogido a su niño a decirle 'oye eso no se hace", afirmaba el titiritero.

"El niño no tiene culpa, la culpa la tienes tú, que eres su padre o su madre", para continuar haciéndose una pregunta que iba más allá: "¿Qué mierda de sociedad estamos creando? No tengo por qué aguantar esto, me parece una falta de respeto tremenda".

Esto ha provocado que todos los comentarios se solidarizaran con él, con palabras de ánimo y lamentando lo que ha ocurrido. Todos apuntaban a lo mismo: la mala educación en casa y que "los padres no ponen límites", algo que Mario ha querido remarcar como conclusión final en el vídeo: "Si veis este vídeo, por favor, no lo hagáis. Tenéis una responsabilidad cuando decidís tener un hijo".