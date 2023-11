Celia Villalobos sorprende al hablar de las imágenes de Esperanza Aguirre en Ferraz

La exdiputada del PP Celia Villalobos se ha pronunciado este sábado en el programa laSexta Xplica sobre las imágenes de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguierre alentando la protesta y cortando el tráfico de la calle Ferraz.

"Me parece un error gravísimo, a mí no me representa", ha asegurado. Tras esto, ha explicado que lo que más le preocupa es "la radicalización que está sufriendo este país".

A continuación, ha señalado que de "los radicales siempre puedes temer que vayan más lejos y que ese 'más lejos' sea incontrolable. Me da pavor, me da miedo y me da una preocupación enorme esta situación. A mí desde luego me parece una locura, como me parecía cuando se manifestaban en la puerta del PP, esas cosas me parecen tan fuera de lugar entonces y ahora. Creo que la democracia tiene otros mecanismos para defendernos".

Sin embargo, ha remarcado que "el problema es que las decisiones que se van a tomar ahora son irreversibles, y significa que son cuestiones que parte importante de los ciudadanos españoles que somos demócratas y pacíficos no podemos cambiarlas". "La democracia es algo que hay que tener mucho cuidado", ha dicho.

Unas 250 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, se concentraron la tarde del sábado por segundo día consecutivo frente a la sede nacional del PSOE en Madrid, en la calle Ferraz, para protestar por el acuerdo de los socialistas con ERC y la futura ley de amnistía de cara a la investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez.

La concentración arrancó sobre las 19.00 y estuvo apoyada por Aguirre, que animó a los presentes a cortar el tránsito en la calle al tiempo que los manifestantes silbaban y cantaban "libertad", por lo que efectivos de la UIP de la Policía Nacional acordonaron la zona.