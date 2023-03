Un concursante de 'MasterChef' llama "la vasca" a una compañera y se desata un momento de mucha tensión

Primer programa de la nueva temporada de MasterChef, el talent culinario de TVE, y salen a la luz los primeros roces entre los concursantes. Concretamente, se han producido entre el leonés Jotha y la vizcaína Larraitz.

Todo se reveló al final, cuando preguntaron a Jotha quién quería que abandonara el programa. Tenía que elegir entre la propia concursante vasca, Roberto y Leti. Él lo tuvo claro: "No quiero que se vaya nadie pero si tengo que elegir entre los tres quiero que se vaya, ¿cómo se llama? La vasca".

La jurado Samantha Vallejo-Nágera le contestó diciéndole que Larraitz tenía nombre como para llamarla la vasca. "Eso digo yo, porque también somos personas en vez de animales", aseguró.

Pepe Rodríguez, otro de los integrantes del jurado, también se extrañó y quiso saber lo ocurrido. Entonces Jotha lo explicó: "Nada, son roces de convivencia. En concreto que yo tengo una manera muy brusca de despertar a la gente, voy por las habitaciones dando puñetazos a las habitaciones diciendo venga, venga, venga. A ella le pareció mal, que es entendible porque no a todo el mundo le tiene que parecer bien eso".

Larraitz le reprochó que no lo entendió por la mañana y sí horas después. Él afirmó que no, que por la mañana ya lo había comprendido. "No los has entendido porque te he dicho que no son maneras de despertar a las personas y has dicho que no somos personas". aseguró la concursante vasca, mientras el leonés negaba esas palabras.

A cámara, Larraitz insistió en que le resulta "patético que cuando le pregunten diga que no ha dicho lo de los animales". "¿No eres tan chulo? Se chulo y sigue con ello para delante", le retó.