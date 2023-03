Mario Vaquerizo publica una foto suya de hace 25 años: Pepe Rodríguez verbaliza lo que muchos piensan

El músico Mario Vaquerizo ha montado un buen revuelo en Instagram al publicar una foto suya de hace 25 años que evidencia el gran cambio de aspecto que ha experimentado en las últimas décadas.

Vaquerizo ha explicado: "Amigas al que veis aquí era yo hace 25 años cuando tuve la suerte de ser colaborador de la revista @vanidad".

"Ayer esta publicación celebró su treinta aniversario y quise estar allí junto a sus dos almas creadoras @saliquet y @olgaliggeri sobre todo porque gracias a ellos dos me dieron la oportunidad de firmar mis primeros reportajes y entrevistas. Mil gracias", ha añadido.

Uno de los que ha verbalizado lo que muchos piensan es el cocinero Pepe Rodríguez, jurado de MasterChef, quien ha escrito, irónico, en los comentarios a la imagen: "Estás igual. 😝😝😝".

Vaquerizo sigue así dando de qué hablar en las redes sociales tras el revuelo que provocó con unas declaraciones en el programa de Telecinco Déjate querer. "Habíamos pasado por una dictadura, donde no se nos dejaba mostrarnos tal y como somos, donde los prejuicios estaban y tú por llevar el pelo largo te metían en la cárcel...", dijo antes de que Paz Padilla cuestionase: "¿Crees que estamos retrocediendo un poco?".

"Mucho estamos retrocediendo. Ahí queríamos llegar. Yo que vengo de una familia en que han vivido la dictadura y demás y te decían lo malo que era, yo ahora me siento identificado con mis abuelos y tal", dijo Vaquerizo.

"No puedes decir lo que piensas y aparentemente se supone que habíamos avanzado mucho. Por ejemplo, mi mujer haciendo Pepi, Luci, Bom no podría hacer esa película, a mí suegra la hubieran mandado a la cárcel por ser una mala madre porque el defensor del menor esto", prosiguió antes de rematar: "Todo lo tenemos que hacer de justa medida. Estoy diciendo una cosa muy políticamente incorrecto, pero es que yo me defino como políticamente incorrecto y pido un fuerte aplauso. Tenemos que ser libres", remató.