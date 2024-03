Cientos de comentarios al ver cómo hace esta "guiri" la tortilla de patata

La usuaria inglesa de TikTok @bilingual_haze, con la simpatía que le caracteriza, entre otras recetas españolas que suele probar, una ha sido la típica tortilla de patatas típica del país.

"No me gusta nada hacer la tortilla de patatas, no me gusta el aceite, la fritura, el olor, no me gusta nada, pero lo hago porque a mis hijos les gusta mucho y sin querer he ido al supermercado esta semana y he comprado tres docenas de huevos", ha expresado al principio del vídeo.

"Así que al final me he quedado con 36 huevos en casa y tengo que utilizarlos", ha dicho antes de empezar a cocinar.

Ha generado más de 1.000 comentarios, en los que destacan quejas por la forma en la que ha cortado las patatas en forma de pequeños cuadrados y muchos le han aconsejado que las corte "en fino".

Otros han decidido apoyar a la mujer, que siempre publica los vídeos de recetas españolas con la mejor de las intenciones y aún así recibe gran parte de comentarios negativos, ya que olvidan que está aprendiendo a cocinar los platos típicos de una cultura diferente. "No hagas caso a los malos comentarios, tiene una pinta muy buena", ha expresado un usuario. Y razón no le falta.