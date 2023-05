Una cirujana colorrectal explica qué  sucede en tu cuerpo si tienes ganas de ir al baño y no vas

Karina Cuiñas, cirujana colorrectal y del suelo pélvico, ha explicado en RNE algunos consejos para ir mejor al baño entre los que destaca uno principal: no hay que aguantarse jamás las ganas cuando vienen.

Según señala la experta, "tenemos que escuchar a nuestro cuerpo, cuando tengamos ganas de defecar".

"Tendremos que ir al baño. No importa si estamos en nuestro trabajo, en casa de nuestros amigos o en la de nuestro suegro", asegura, consciente de que muchas personas prefieren esperar, siempre que puedan, para hacerlo en un 'territorio conocido'.

"¿Por qué? Porque si te aguantas el cuerpo dice 'no es suficiente cantidad para defecar, entonces en la próxima vez voy a acumular más heces'. Cuando lo haces, se seca más porque están más tiempo y te es más difícil", señala.

Cuiñas alerta de que "si vas ignorando muchas veces, tu colón se vuelve insensible y es ya de por sí una causa de estreñimiento".

Otro de los consejos más importantes para evitar el estreñimiento es aumentar la cantidad de fibra que se toma porque eso supone "un aumento de tránsito intestinal", ya que la fibra no se absorbe en el tubo digestivo.

"Ahora sabemos que la microbiota sí que está interesada en ella, pero realmente es lo que le da ese residuo de la no digestión, es lo que le da volumen y consistencia a las heces", destaca antes de añadir: "Ese volumen y esa consistencia es lo que necesita el colon para saber que tiene cosas dentro y que necesita empujarlas. Si no tiene residuo, no sabe que hay nada dentro y tampoco empuja mucho".

Y la fibra está "en todos los alimentos que tengan origen en las plantas": "Tienes que pensar si ese alimento puede conseguirse, por ejemplo, en un árbol o en una planta".