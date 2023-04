Coloca este cartel para su "querido vecino" y la forma en la que se queja es para enmarcar

La convivencia puede ser difícil, pero la relación con algunos vecinos suele ser peor. Cada vez es más habitual ver en Twitter los carteles que algunas personas dedican a otras de su comunidad, quejándose del ruido que hacen y otros aspectos del día a día.

Ya sea el presidente del vecindario o un particular, muchos no dudan en reflejar en un escrito su malestar con algunas de las acciones que protagonizan sus vecinos.

Una situación que se ha vuelto a dar en una comunidad de vecinos y que el perfil de Twitter @LiosdeVecinos, habitual mostrando las quejas de personas, ha difundido en la red social del pájaro azul.

En concreto, se trata del cartel que un vecino ha dedicado a otro sobre el ruido que hacía "todos los días a las 6:20 de la mañana" y la forma en la que se ha quejado ha sido tremenda.

"Querido vecino, vecina, vecine...!! Me llena de orgullo y satisfacción que todos los días a las 6:20 de la mañana estés vivo, más que nada porque apagas el puto aparato que despierta a toda la comunidad", ha explicado.

En el escrito colocado en el ascensor, ha ironizado con que igual "te crees que te lo van a pedir para dar las campanadas en Nochevieja, pero ya te aseguro que eso no será así". "Te ruego bajes unos cuantos puntos el volumen de tu magnífico despertador, ya sabemos que funciona muy bien", ha resaltado.

"Caso que no quieras bajarlo. Por favor, pon la marca y el modelo. Así me podré comprar uno igual y ponerlo a las 6:00 de la mañana por si acaso te quedas dormido y no escuchas el tuyo. Gracias por tu colaboración", ha sentenciado.

Un cartel que ha llamado mucho la atención a algunas personas en Twitter y varios no han dudado en "tomar nota" de la explicación que ha dado el protagonista.

